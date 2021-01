Samsung ISOCELL HM3, come funziona il sensore da 108 MP del Galaxy S21 Ultra (Di domenica 17 gennaio 2021) Samsung ISOCELL HM3 è la nuova tecnologia del sensore da 108 MP presente sul Galaxy S21 Ultra e migliora la prima versione, l’HM1, presente sul Galaxy S20 Ultra. È disponibile in 0,8 µm e con binning a nove pixel, fornendo una luminosità ottimale e una messa a fuoco automatica avanzata. Smart ISO Pro e Super PD Plus ottimizzano le prestazioni del sensore per esperienze di imaging mobile premium. Samsung ISOCELL HM3, come funziona “ISOCELL HM3 è il culmine delle ultime tecnologie di sensori di Samsung che aiuteranno a offrire esperienze mobili premium agli utenti di dispositivi intelligenti di oggi” ha affermato Duckhyun Chang, vicepresidente esecutivo ... Leggi su pantareinews (Di domenica 17 gennaio 2021)HM3 è la nuova tecnologia delda 108 MP presente sulS21e migliora la prima versione, l’HM1, presente sulS20. È disponibile in 0,8 µm e con binning a nove pixel, fornendo una luminosità ottimale e una messa a fuoco automatica avanzata. Smart ISO Pro e Super PD Plus ottimizzano le prestazioni delper esperienze di imaging mobile premium.HM3,HM3 è il culmine delle ultime tecnologie di sensori diche aiuteranno a offrire esperienze mobili premium agli utenti di dispositivi intelligenti di oggi” ha affermato Duckhyun Chang, vicepresidente esecutivo ...

Samsung Electronics Co., Ltd., a world leader in advanced semiconductor technology, today introduced its latest 108-megapixel (Mp) mobile image sensor, Samsung ISOCELL HM3. With a wide spectrum of ...

