Riapertura scuole: 10 nodi da sciogliere in vista del 14 settembre (Di domenica 17 gennaio 2021) In questi ultimi giorni i contatti tra gli esponenti del Governo si sono fatti via via sempre più stretti, anche e soprattutto per quanto riguarda l’argomento Riapertura scuola. Si avvicina infatti la data, a partire dalla quale, gli studenti di tutta Italia potranno nuovamente varcare gli ingressi degli istituti scolastici. Ma entro il 14 settembre dovranno essere sciolti non pochi nodi e risolte diverse questioni di ordine pratico. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione in tema di Riapertura scuole, per capire quali potrebbero essere i prossimi passi che l’Esecutivo compirà da qui alla data fatidica. Se ti interessa saperne di più sul divieto di licenziamento cessato dal 18 agosto e cosa succede ora, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 17 gennaio 2021) In questi ultimi giorni i contatti tra gli esponenti del Governo si sono fatti via via sempre più stretti, anche e soprattutto per quanto riguarda l’argomentoscuola. Si avvicina infatti la data, a partire dalla quale, gli studenti di tutta Italia potranno nuovamente varcare gli ingressi degli istituti scolastici. Ma entro il 14dovranno essere sciolti non pochie risolte diverse questioni di ordine pratico. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione in tema di, per capire quali potrebbero essere i prossimi passi che l’Esecutivo compirà da qui alla data fatidica. Se ti interessa saperne di più sul divieto di licenziamento cessato dal 18 agosto e cosa succede ora, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google ...

Agenzia_Ansa : Studenti in piazza da Nord a Sud per la riapertura delle #scuole. Riprese oggi le mobilitazioni in diverse città it… - carlaruocco1 : Prof. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani: 'Tenere aperte le scuole dovrebbe stare molto più… - DarioNardella : Da #Firenze, unica grande città a riaprire le scuole, tre proposte al Governo: - anticipare la vaccinazione per il… - solounastella : RT @MMmarco0: Con la riapertura delle scuole i mezzi pubblici torneranno ad essere luogo di contagio. Per provare a limitare i danni potre… - FranceskoNew : RT @Ciribini: Il TAR legittima la riapertura delle scuole parlando di «pericoli» solo «probabili». Credo che sia ormai tutto chiaro. Occorr… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, il calendario completo regione per regione Fanpage.it PORDENONE Come annunciato ieri, la sentenza del Tar del Fvg è

Sempre l'Iss ha prodotto nella prima settimana di gennaio una pubblicazione scientifica dalla quale si evidenzia come una riapertura prematura delle scuole superiori porterebbe ad uno sproporzionato ...

Scuola, riprende il concorso straordinario per l'insegnamento: le novità del nuovo Dpcm

Sono state inoltre inserite delle novità per la riapertura delle scuole. Le disposizioni del Dpcm si applicano da domani, 16 gennaio 2021, in sostituzione del Dpcm del 3 dicembre 2020, e sono sono ...

Sempre l'Iss ha prodotto nella prima settimana di gennaio una pubblicazione scientifica dalla quale si evidenzia come una riapertura prematura delle scuole superiori porterebbe ad uno sproporzionato ...Sono state inoltre inserite delle novità per la riapertura delle scuole. Le disposizioni del Dpcm si applicano da domani, 16 gennaio 2021, in sostituzione del Dpcm del 3 dicembre 2020, e sono sono ...