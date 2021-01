Paratici: «Il rinforzo in attacco? Nessuna fretta» (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO - La Juventus non ha fretta sul mercato e è assillata dalla caccia all'attaccante. Questo ha assicurato Fabio Paratici che nel pre partita ha parlato con Sky: "Scamacca o una punta più esperta ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) MILANO - La Juventus non hasul mercato e è assillata dalla caccia all'attaccante. Questo ha assicurato Fabioche nel pre partita ha parlato con Sky: "Scamacca o una punta più esperta ...

sportli26181512 : Paratici: «Il rinforzo in attacco? Nessuna fretta»: Il dt della #Juventus ha parlato di mercato prima di Inter-Juve… - TheMattDP10 : [??ATTENZIONE??] | PARATICI ha scelto: ecco il RINFORZO per PIRLO! Trattat... - UgoBaroni : RT @TUTTOJUVE_COM: PARATICI A SKY: 'Rinforzo in attacco? Rosa molto competitiva, valutiamo di giorno in giorno. Locatelli bravo, ma ce ne s… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: PARATICI A SKY: 'Rinforzo in attacco? Rosa molto competitiva, valutiamo di giorno in giorno. Locatelli bravo, ma ce ne s… - TUTTOJUVE_COM : PARATICI A SKY: 'Rinforzo in attacco? Rosa molto competitiva, valutiamo di giorno in giorno. Locatelli bravo, ma ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici rinforzo Paratici: «Il rinforzo in attacco? Nessuna fretta» Corriere dello Sport.it Paratici: «Il rinforzo in attacco? Nessuna fretta»

Il dt della Juventus ha parlato di mercato prima di Inter-Juventus e ha salutato il ritorno in Serie A di Mandzukic.

Calciomercato Juventus, regalo per Pirlo: arriva l’attaccante dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Paratici pronto a chiudere per l'attaccante che gioca in Spagna. I dettagli sulla trattativa ...

Il dt della Juventus ha parlato di mercato prima di Inter-Juventus e ha salutato il ritorno in Serie A di Mandzukic.Calciomercato Juventus, Paratici pronto a chiudere per l'attaccante che gioca in Spagna. I dettagli sulla trattativa ...