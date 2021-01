Pallamano, Serie A femminile 2021: Brixen e Oderzo non mollano, rinviata la partita di Salerno (Di domenica 17 gennaio 2021) Giornata numero 15 nella Serie A di Pallamano femminile 2021 che non ha visto giocare la capolista Jomi Salerno, a causa degli impegni delle campane nelle competizioni, con Brixen e Mechanic System Oderzo che si sono riportate sotto, sconfiggendo rispettivamente Cellini Padova (33-24 con 8 gol di Sofia Ghilardi) e Nuoro (32-22, grazie ai 7 centri di Arasay Duran). Prosegue lo splendido campionato della Ac Life Style Erice, che si è imposta 31-16 sul Leno, ancora non completamente fuori dalla zona retrocessione, con il quadro chiuso dal 27-21 esterno dell’Ariosto Ferrara sulle Guerriere Malo, condito dalle 10 realizzazioni dell’intramontabile Katia Soglietti. rinviata Alì Best Espresso Mestrino – Cassa Rurale Pontinia. I risultati di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Giornata numero 15 nellaA diche non ha visto giocare la capolista Jomi, a causa degli impegni delle campane nelle competizioni, cone Mechanic Systemche si sono riportate sotto, sconfiggendo rispettivamente Cellini Padova (33-24 con 8 gol di Sofia Ghilardi) e Nuoro (32-22, grazie ai 7 centri di Arasay Duran). Prosegue lo splendido campionato della Ac Life Style Erice, che si è imposta 31-16 sul Leno, ancora non completamente fuori dalla zona retrocessione, con il quadro chiuso dal 27-21 esterno dell’Ariosto Ferrara sulle Guerriere Malo, condito dalle 10 realizzazioni dell’intramontabile Katia Soglietti.Alì Best Espresso Mestrino – Cassa Rurale Pontinia. I risultati di ...

CusPAOfficial : PALLAMANO SERIE A2: Pazzesco 33 pari tra Orlando Haenna e Cus Palermo - radiortm : Pallamano, Serie A2. Torna in campo sabato la KeyJey Ragusa - - SalernoSport24 : Riprende la corsa della Genea Handball Lanzara nel campionato maschile di Serie A2. Domani delicata trasferta in ca… - sportvicentino : PALLAMANO SERIE A2 - @handballmalo al fotofinish contro Cassano Magnago: Marchioro segna, Cappellari salva - SalernoSport24 : ??? Grande PDO Salerno a Bressanone. Le salernitane guardano tutte dall'alto in basso. Risultati e classifica della… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie Pallamano, Serie A: oggi in programma tre recuperi SuperNews Pallamano, Serie A femminile 2021: Brixen e Oderzo non mollano, rinviata la partita di Salerno

Giornata numero 15 nella Serie A di pallamano femminile 2021 che non ha visto giocare la capolista Jomi Salerno, a causa degli impegni delle campane nelle competizioni, con Brixen e Mechanic System Od ...

Pallamano: la Genea Lanzara Salerno vince e convince in Sicilia

StampaLa Genea Lanzara riparte con un successo convincente nel campionato Nazionale di Serie A2. La giovanissima compagine allenata da Nikola Manojlovic ha espugnato il campo dell’ Alcamo al termine d ...

Giornata numero 15 nella Serie A di pallamano femminile 2021 che non ha visto giocare la capolista Jomi Salerno, a causa degli impegni delle campane nelle competizioni, con Brixen e Mechanic System Od ...StampaLa Genea Lanzara riparte con un successo convincente nel campionato Nazionale di Serie A2. La giovanissima compagine allenata da Nikola Manojlovic ha espugnato il campo dell’ Alcamo al termine d ...