Napoli, Insigne: "Importante vincere. Ora prepariamo la finale con più serenità"

Napoli – Nel post partita di Napoli-Fiorentina Lorenzo Insigne, autore di due gol e un assist nel 6-0 inflitto ai viola, ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando la gara del Maradona. "Sono contento perchè per me è un orgoglio raggiungere traguardi con questa maglia. Sono soddisfatto della vittoria, abbiamo giocato da squadra e abbiamo fatto una grande partita". Una vittoria che permette ai partenopei di lasciarsi definitivamente alle spalle le scorie della sconfitta con lo Spezia: "Abbiamo fatto degli errori – ha detto il capitano azzurro – Ma la cosa bella del calcio è che dopo pochi giorni puoi rifarti. Stiamo acquisendo la serenità, ci alleniamo sempre bene". Poi sulla Supercoppa Italiana contro la Juventus: "La partita è importante. Con questa vittoria, possiamo preparare la finale con più serenità".

