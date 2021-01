Mercato Milan – Dal Portogallo: offerto un pre-contratto a Otavio (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Mercato Milan - Come riportato dal giornalista di 'A Bola', Bruno Andrade, il Milan avrebbe offerto un pre-contratto a Otavio Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Come riportato dal giornalista di 'A Bola', Bruno Andrade, ilavrebbeun pre-Pianeta

AntoVitiello : #Milan, accelerata decisiva pure per #Tomori (in prestito) oltre #Mandzukic (6 mesi con opzione), ore caldissime pe… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO PARMA, È FATTA PER ANDREA CONTI DAL MILAN Arriva in prestito con obbligo di riscatto… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, MANDZUKIC ATTERRATO A LINATE Domani previste le visite mediche #SkyCalciomercato… - Stetobald : Pistacchio ce la sta gufando da buon interista e il termine fallimento è un'iperbole ma il Milan per quel che ha fa… - lucapagni : Milan, ecco il mercato perfetto: cessione di Duarte e Conti e un ingresso per ruolo -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Mercato Milan – Dall’Inghilterra: accordo per Tomori! Le cifre Pianeta Milan MARSIGLIA, ULTIMATUM A THAUVIN

Secondo RMC Sport il Marsiglia ha dato un ultimatum ai giocatori che hanno il contratto in scadenza, tra questi anche Florian Thauvin (associato al Milan).

Calciomercato Milan, è fatta per Tomori: i dettagli dell’affare

LEGGI ANCHE >>> Colpo a centrocampo, è ufficiale. Calciomercato Milan, i dettagli dell’affare Tomori. Secondo i media inglesi, è stato trovato l’accordo sulla valutazione del cartellino: 30 milioni di ...

Secondo RMC Sport il Marsiglia ha dato un ultimatum ai giocatori che hanno il contratto in scadenza, tra questi anche Florian Thauvin (associato al Milan).LEGGI ANCHE >>> Colpo a centrocampo, è ufficiale. Calciomercato Milan, i dettagli dell’affare Tomori. Secondo i media inglesi, è stato trovato l’accordo sulla valutazione del cartellino: 30 milioni di ...