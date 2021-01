(Di domenica 17 gennaio 2021) : viene allevata per la sua carne delicata, il latte e la lana, caratterizzata da una fibra morbidissima In provincia di Verona, nei pascoli di un’area incontaminata circondata da vette che raggiungono i 1800 metri di altezza e protetta, in parte, dal Parco Naturale Regionale della Lessinia, una speciale… L'articolo Corriere Nazionale.

CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: TRADIZIONI | Dal Veneto un nuovo Presidio Slow Food: la pecora brogna della Lessinia salvata dall'estinzione nelle Pre… -

Ultime Notizie dalla rete : pecora brogna

La pecora brogna diventa Presidio Slow Food: viene allevata per la sua carne delicata, il latte e la lana, caratterizzata da una fibra morbidissima In provincia di Verona, nei pascoli di un’area in ...

Buon compleanno Erbezzo, il comune della Lessinia compie 400 anni

Il 6 gennaio del 1621 nasceva Erbezzo come comune ufficiale e riconosciuto, figlio della separazione da Chiesanuova.