Inter-Juve, mi è semblato di vedele un gap (Di domenica 17 gennaio 2021) Oh oh, mi è semblato di vedele un gap! Pirlo sa come allena Conte, come giocano le sue squadre, cosa dice di solito prima, durante e anche dopo, in che modo prepara la partita e poi affronta le tante ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 17 gennaio 2021) Oh oh, mi èdiun gap! Pirlo sa come allena Conte, come giocano le sue squadre, cosa dice di solito prima, durante e anche dopo, in che modo prepara la partita e poi affronta le tante ...

juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - juventusfc : Inizia in questo momento a parlare Mister @Pirlo_official alla vigilia di #InterJuve Live qui… - FBiasin : È vero che la #Juve “è la più forte”, ma è anche vero che per provare a colmare il gap, l’#Inter, oltre a investire… - la_borra : oggi guardo Juve - Inter femminile e Inter - Juve maschile, che dire amicx per l'Abruzzo - oscarvalle1984 : RT @kravotz: Mini thread Inter-juve Anche con le assenze la rosa della Juve è superiore. Partita tra allenatori fin troppo simili in cui pr… -