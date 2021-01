Incendio in abitazione, crolla parte del tetto. Due intossicati, palazzine evacuate (Di domenica 17 gennaio 2021) Incendio in via Bologna, nel tratto vicino a piazza Ciardi: poco prima delle 7 le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto di una palazzina. Sul posto i vigili del fuoco di Prato hanno inviato ... Leggi su lanazione (Di domenica 17 gennaio 2021)in via Bologna, nel tratto vicino a piazza Ciardi: poco prima delle 7 le fiamme si sono sviluppate nel sottodi una palazzina. Sul posto i vigili del fuoco di Prato hanno inviato ...

