Governo | Taverna | ' Conte unico che può portarci fuori crisi'

(Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Preparato, responsabile, onesto, educato, stacanovista, mediatore, con una visione per l'Italia e con l'obiettivo di ricostruire il Paese per il bene di tutti. L'ad avere le carte in regola perda questa. Non si molla!". Così su Twitter la senatrice del MoVimento 5 Stelle Paola, vicepresidente del Senato.

L'unico ad avere le carte in regola per portarci fuori da questa crisi. Non si molla!". Così su Twitter la senatrice del MoVimento 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato.