Francia, Deschamps chiude le porte definitivamente a Benzema: “Non posso dimenticare ciò che ha detto…” (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo il caso Valbuena, Didier Deschamps non ha più convocato Karim Benzema con la Francia. Una scelta che non verrà cambiata, neppure dopo i tanti anni passati da quando avvenne quella vicenda. Ma tra le motivazioni ci sarebbero alcune parole di carattere personale che l'attaccante disse nel 2016 in un'intervista. Frasi che all'attuale ct dei transalpini, proprio non sono piaciute.Deschamps e il caso Benzemacaption id="attachment 1078645" align="alignnone" width="784" Benzema (getty images)/captionSono passati cinque anni da quando la vicenda del ricatto a luci rosse di Valbuena è avvenuta e, dal punto di vista sportivo, Benzema è cresciuto, migliorato e si è costantemente messo al pari dei più forti calciatori del mondo. Nulla, però, è cambiato, sotto il profilo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo il caso Valbuena, Didiernon ha più convocato Karimcon la. Una scelta che non verrà cambiata, neppure dopo i tanti anni passati da quando avvenne quella vicenda. Ma tra le motivazioni ci sarebbero alcune parole di carattere personale che l'attaccante disse nel 2016 in un'intervista. Frasi che all'attuale ct dei transalpini, proprio non sono piaciute.e il casocaption id="attachment 1078645" align="alignnone" width="784"(getty images)/captionSono passati cinque anni da quando la vicenda del ricatto a luci rosse di Valbuena è avvenuta e, dal punto di vista sportivo,è cresciuto, migliorato e si è costantemente messo al pari dei più forti calciatori del mondo. Nulla, però, è cambiato, sotto il profilo ...

