DIRETTA Napoli Fiorentina risultato 1-0 streaming video DAZN | traversa di Biraghi!

(Di domenica 17 gennaio 2021): probabili formazioni, quote, orario elive della partita valida per la 18^ giornata di Serie A, si gioca allo stadio Maradona.

ZZiliani : Al #Napoli la giustizia sportiva aveva dato un -1 in classifica per aver rispettato le direttive anti-Covid. Alla… - sscnapoli : ?? | Coppa Italia, #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Giua di Olbia ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliFiorentina sarà diretta dall’arbitro Chiffi di Padova ?? - Fiorentinanews : #NapoliFiorentina 4?-0? 45' Arriva anche il gol di #Zielinski. Azione personale del polacco e destro da fuori all'a… - Fiorentinanews : #NapoliFiorentina 3?-0? 38' Altro gol del #Napoli, stavolta con #Lozano sull'assist di #Insigne. Palla filtrante al… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Napoli

39' - Nell'azione del Lozano prende una botta al ginocchio e si accascia a terra. El Chucky dopo le cure ritorna in campo. 38' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! LOZANO!!! Azione personale di Insigne in me ...38' - La difesa della Fiorentina non c'è, Insigne a quel che vuole e poi serve perfettamente Lozano. Il messicano da due passi batte Dragowski e fa 3-0. 38' - GOL DEL NAPOLI! Fa gol Lozano. 36' - Null ...