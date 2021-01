Dakar 2021, ritiro a pochi chilometri dalla conclusione per l’Orobica Raid (Di domenica 17 gennaio 2021) L’edizione 2021 della Dakar sarà ricordata senza dubbio per i numerosi colpi di scena Dai ritiri eccellenti nel settore moto a causa di rovinose cadute ai diversi errori di percorso che hanno colpito numerosi atleti, fra i quali spiccano i nomi eccellenti di Sebastien Loeb e Carlos Sainz. La sfortuna non ha però risparmiato l’Orobica Raid che è stata costretta ad alzare bandiera bianca nella penultima frazione del celebre rally. Dopo esser risalito sino al ventiduesimo posto fra i camion, l’equipaggio composto da Giulio Verzeletti, Giuseppe Fortuna e Marino Mutti si è dovuto arrendere a pochi chilometri da Jeddah a causa di alcuni problemi accorsi all’Unimog 400. Bloccato fra le dune del deserto arabico, il terzetto ha chiesto invano l’intervento del camion balai, fermato anch’esso ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 gennaio 2021) L’edizionedellasarà ricordata senza dubbio per i numerosi colpi di scena Dai ritiri eccellenti nel settore moto a causa di rovinose cadute ai diversi errori di percorso che hanno colpito numerosi atleti, fra i quali spiccano i nomi eccellenti di Sebastien Loeb e Carlos Sainz. La sfortuna non ha però risparmiatoche è stata costretta ad alzare bandiera bianca nella penultima frazione del celebre rally. Dopo esser risalito sino al ventiduesimo posto fra i camion, l’equipaggio composto da Giulio Verzeletti, Giuseppe Fortuna e Marino Mutti si è dovuto arrendere ada Jeddah a causa di alcuni problemi accorsi all’Unimog 400. Bloccato fra le dune del deserto arabico, il terzetto ha chiesto invano l’intervento del camion balai, fermato anch’esso ...

