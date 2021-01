Covid, è arrivata la nuova stretta: i 'colori' delle Regioni (Di domenica 17 gennaio 2021) Coronavirus, scatta la nuova stretta anti-Covid. L'Italia è da oggi divisa a fasce e ben dodici Regioni sono arancioni: è la decisione del Governo, con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto ... Leggi su leggo (Di domenica 17 gennaio 2021) Coronavirus, scatta laanti-. L'Italia è da oggi divisa a fasce e ben dodicisono arancioni: è la decisione del Governo, con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto ...

demian_online : RT @giunbia: In Piemonte è arrivata la variante inglese. Una ragazza tornata a Vercelli da Londra per Natale. Ma non si era detto di tes… - f2tct : RT @giunbia: In Piemonte è arrivata la variante inglese. Una ragazza tornata a Vercelli da Londra per Natale. Ma non si era detto di tes… - messveneto : Riecco un DJ per l’Apu: «È arrivata l’ora di tornare a vincere»: La stella, guarita dal Covid, guiderà i suoi a Bie… - Rosyfree74 : RT @giunbia: In Piemonte è arrivata la variante inglese. Una ragazza tornata a Vercelli da Londra per Natale. Ma non si era detto di tes… - mayabug2 : RT @sempreciro: Arrivata in Europa la variante Covid Brasiliana che, oltre ai sintomi classici del coronavirus, ti fa venire la saudade. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivata Coronavirus oggi: Variante virus, stop ai voli dal Brasile. Palazzo Chigi: si può andare nelle ... Il Sole 24 ORE Vaccini Covid. Domani e martedì in arrivo quasi 27mila dosi

Le quasi 27mila dosi in arrivo lunedì e martedì si aggiungono a quelle ad oggi disponibili: 29.039 Pfizer e 5.900 Moderna. Gli arrivi successivi sono previsti nella settimana dal 25 al 31 gennaio: ...

Covid, è arrivata la nuova stretta: i "colori" delle Regioni

Coronavirus, scatta la nuova stretta anti-Covid. L'Italia è da oggi divisa a fasce e ben dodici regioni sono arancioni: è la decisione del Governo, con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto ...

Le quasi 27mila dosi in arrivo lunedì e martedì si aggiungono a quelle ad oggi disponibili: 29.039 Pfizer e 5.900 Moderna. Gli arrivi successivi sono previsti nella settimana dal 25 al 31 gennaio: ...Coronavirus, scatta la nuova stretta anti-Covid. L'Italia è da oggi divisa a fasce e ben dodici regioni sono arancioni: è la decisione del Governo, con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto ...