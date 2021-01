"Adesso Riccardo riposa in pace". La Henger placa la sua furia e ringrazia la d'Urso (Di domenica 17 gennaio 2021) La tomba di Riccardo Schicchi crolla. Esplode la rabbia dell'ex moglie Eva Henger, che lancia l'allarme nei programmi della d'Urso. Tutto risolto. “Grazie a te Barbara, alla tua trasmissione e alle Pompe funebri è stato risolto questo caso. Adesso Riccardo riposa in pace”, dice la Henger. Un'altra vittoria per Barbarella che risolve un caso spinoso, ostico. Ce la fa con le sue telecamere e grazie alla sensibilità di un'impresa di Pompe funebri la tomba di Schicchi e altre 30 nel cimitero Laurentino vengono sistemate. Intanto lancia un invito: chiunque abbia un problema simile, "mi scriva tramite mail". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) La tomba diSchicchi crolla. Esplode la rabbia dell'ex moglie Eva, che lancia l'allarme nei programmi della d'. Tutto risolto. “Grazie a te Barbara, alla tua trasmissione e alle Pompe funebri è stato risolto questo caso.in”, dice la. Un'altra vittoria per Barbarella che risolve un caso spinoso, ostico. Ce la fa con le sue telecamere e grazie alla sensibilità di un'impresa di Pompe funebri la tomba di Schicchi e altre 30 nel cimitero Laurentino vengono sistemate. Intanto lancia un invito: chiunque abbia un problema simile, "mi scriva tramite mail".

SimoneBellandi1 : @Cardocan1 @TMit_news Riccardo andiamo non sei digiuno di calcio: si sa benissimo che il mercato di Gennaio è una s… - riccardo_caccia : @CarloCalenda @sebagazzarrini @redazioneiene Ma che bisogno c è di 'sputtanare' la singola persona? Trovo scorretto… - Riccardo_Tim : @giancarlogigli2 Avendolo votato per 50 anni non posso che apprezzare la scelta di votare PD. Ma avendo adesso la t… - gabrifunnyboy : Domanda per quelli di Riccardo. Adesso di pomeriggio che si fa? - ptn_vibes : adesso faccio una compilation di Riccardo che sbaglia i testi delle canzoni perché è giusto così -