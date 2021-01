Verona, Faraoni: “Lo spirito è quello giusto, ma troppi errori in alcune situazioni” (Di sabato 16 gennaio 2021) L'Hellas Verona subisce un brusco stop a Bologna. La formazione scaligera cade a Bologna contro la formazione di Sinisa Mihajlovic. Decide un rigore realizzato da Riccardo Orsolini. I gialloblu non approfittano della sconfitta della Roma nel derby per accorciare ulteriormente la classifica nella lotta per l'Europa.caption id="attachment 996779" align="alignnone" width="1024" Davide Faraoni, Hellas Verona (Getty Images)/captionAMAREZZAIl difensore Marco Faraoni analizza la prestazione della squadra di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo facendo un grande campionato, questa grande striscia positiva non fa che confermarlo. Oggi, purtroppo, abbiamo fatto un passo falso e, di conseguenza, analizzeremo tutti insieme quali aspetti possiamo migliorare per farne tesoro per le prossime sfide. Rammarico per le occasioni ... Leggi su itasportpress (Di sabato 16 gennaio 2021) L'Hellassubisce un brusco stop a Bologna. La formazione scaligera cade a Bologna contro la formazione di Sinisa Mihajlovic. Decide un rigore realizzato da Riccardo Orsolini. I gialloblu non approfittano della sconfitta della Roma nel derby per accorciare ulteriormente la classifica nella lotta per l'Europa.caption id="attachment 996779" align="alignnone" width="1024" Davide, Hellas(Getty Images)/captionAMAREZZAIl difensore Marcoanalizza la prestazione della squadra di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo facendo un grande campionato, questa grande striscia positiva non fa che confermarlo. Oggi, purtroppo, abbiamo fatto un passo falso e, di conseguenza, analizzeremo tutti insieme quali aspetti possiamo migliorare per farne tesoro per le prossime sfide. Rammarico per le occasioni ...

