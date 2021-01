Ue: Gentiloni, ‘se Next Generation Eu funzionerà si potrà riproporre’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Se l’operazione di Next Generation Eu funzionerà potrebbe anche essere ripetuta. Magari su obiettivi diversi e forme diverse. Se non funzionerà sarà molto difficile riproporla”. Ad affermarlo è il Commissione Ue all’Economia, Paolo Gentiloni intervenendo all’appuntamento online del festival di Internazionale a Ferrara organizzato dal settimanale ‘Internazionale’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Se l’operazione diEupotrebbe anche essere ripetuta. Magari su obiettivi diversi e forme diverse. Se nonsarà molto difficile riproporla”. Ad affermarlo è il Commissione Ue all’Economia, Paolointervenendo all’appuntamento online del festival di Internazionale a Ferrara organizzato dal settimanale ‘Internazionale’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Ue: Gentiloni, 'se Next Generation Eu funzionerà si potrà riproporre'... - marioricciard18 : RT @emanuelefelice2: Paolo Gentiloni: 'Se il Next Generation funzionerà potrebbe anche essere ripetuto. Magari su obiettivi diversi e forme… - PazzoPerDomani : RT @emanuelefelice2: Paolo Gentiloni: 'Se il Next Generation funzionerà potrebbe anche essere ripetuto. Magari su obiettivi diversi e forme… - emanuelefelice2 : Paolo Gentiloni: 'Se il Next Generation funzionerà potrebbe anche essere ripetuto. Magari su obiettivi diversi e fo… - smilypapiking : RT @salcinz: Ora, questi giornalisti che fanno terrorismo sulla crisi di governo come se si andasse allo sbando, se lo ricordano quanto ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni ‘se "Sono io quella indelebile". Marguerite Duras, un profeta Pangea.news