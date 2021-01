Shalpy: "Vivo in estrema indigenza"/ "Disposto a tutto, anche a fare il cameriere" (Di sabato 16 gennaio 2021) In un'intervista rilasciata alla rivista musicale "Rolling Stone", Shalpy denuncia la sua situazione difficile: "Non sono calcolato dallo Stato" Leggi su ilsussidiario (Di sabato 16 gennaio 2021) In un'intervista rilasciata alla rivista musicale "Rolling Stone",denuncia la sua situazione difficile: "Non sono calcolato dallo Stato"

scialpi : Non voglio taggare nessuno vorrei che foste voi a farlo chi credete utile o a chi non lo è stato a farlo come segno… - VanityFairIt : Il cantante emiliano, all’anagrafe Giovanni Scialpi, rivela che il Covid lo ha messo economicamente in ginocchio e… - Rossellafas1 : RT @VanityFairIt: Il cantante emiliano, all’anagrafe Giovanni Scialpi, rivela che il Covid lo ha messo economicamente in ginocchio e chiede… - rossellafas : RT @VanityFairIt: Il cantante emiliano, all’anagrafe Giovanni Scialpi, rivela che il Covid lo ha messo economicamente in ginocchio e chiede… - weloveyoursoul : RT @VanityFairIt: Il cantante emiliano, all’anagrafe Giovanni Scialpi, rivela che il Covid lo ha messo economicamente in ginocchio e chiede… -