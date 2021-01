Polizza online ma il sito di comparazione dei prezzi è falso: denunciati due truffatori (Di domenica 17 gennaio 2021) Due pregiudicati, residenti rispettivamente in Sicilia e Campania, sono stati denunciati ieri dalla terza sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Chieti in quanto ritenuti ... Leggi su chietitoday (Di domenica 17 gennaio 2021) Due pregiudicati, residenti rispettivamente in Sicilia e Campania, sono statiieri dalla terza sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Chieti in quanto ritenuti ...

