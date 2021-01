Palestre e piscine chiuse per i Dpcm anti Covid: in Lombardia a rischio il 35% delle attività (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche con il nuovo Dpcm del Governo, Palestre e piscine restano chiuse per l’emergenza Covid. Un ulteriore prolungato stop che aggrava lo stato di grande sofferenza del comparto. A fare il punto è Arisa l’Associazione regionale delle imprese del settore (aderente alla Confcommercio milanese). La Lombardia, rileva Arisa “era” la regione che, da sola, rappresentava td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche con il nuovodel Governo,restanoper l’emergenza. Un ulteriore prolungato stop che aggrava lo stato di grande sofferenza del comparto. A fare il punto è Arisa l’Associazione regionaleimprese del settore (aderente alla Confcommercio milanese). La, rileva Arisa “era” la regione che, da sola, rappresentava td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

