'Milik al Marsiglia? Stiamo lavorando, abbiamo alternative' (Di sabato 16 gennaio 2021) Marsiglia (Francia) - Continua a tenere banco la vicenda legata al trasferimento di Arek Milik , attaccante polacco in scadenza di contratto e ai margini del progetto Napoli , all' Olympique ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021)(Francia) - Continua a tenere banco la vicenda legata al trasferimento di Arek, attaccante polacco in scadenza di contratto e ai margini del progetto Napoli , all' Olympique ...

marcoconterio : ?????? I retroscena su #Milik verso l'#OM: il giocatore ha detto sì. Offerta del Marsiglia da 7+bonus. Adesso Milik d… - carlolaudisa : Sale l’offerta per #Milik. L’#Olympique Marsiglia propone 7 mln più 2 di bonus al #Napoli. Per il polacco un quadri… - DiMarzio : #Napoli, il #Marsiglia insiste per #Milik: la situazione - Rafatovelo : RT @cmdotcom: Il ds del #Marsiglia mette fretta al #Napoli: '#Milik top in #Europa, ma...' - infoitsport : Milik apre al Marsiglia ma prima serve il rinnovo -