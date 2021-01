Milan, Calhanoglu ancora assente. Novità su Theo Hernandez (Di sabato 16 gennaio 2021) Hakan Calhanoglu ancora assente dall’allenamento del Milan. Torna invece in gruppo Theo Hernandez. La situazione in casa rossonera Buone e brutte notizie per il Milan in vista della trasferta di Cagliari. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha saltato nuovamente la seduta di allenamento. Il turco, che già aveva saltato la seduta di ieri, è a rischio dunque per la trasferta di Cagliari di lunedì sera. È invece rientrato regolarmente in gruppo Theo Hernandez: il francese sarà a disposizione di Pioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Hakandall’allenamento del. Torna invece in gruppo. La situazione in casa rossonera Buone e brutte notizie per ilin vista della trasferta di Cagliari. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Hakanha saltato nuovamente la seduta di allenamento. Il turco, che già aveva saltato la seduta di ieri, è a rischio dunque per la trasferta di Cagliari di lunedì sera. È invece rientrato regolarmente in gruppo: il francese sarà a disposizione di Pioli. Leggi su Calcionews24.com

