Mastella cerca i responsabili e Palazzo Chigi dice sì ai finanziamenti per Benevento. Ma lui smentisce (Di sabato 16 gennaio 2021) Angelo Moretti segnala una strana coincidenza: il Governo avrebbe sbloccato dei finanziamenti destinati al Comune campano proprio mentre il suo sindaco si muove per trovare "responsabili" in Parlamento. La crisi di Governo aperta nei giorni scorsi sta riportando agli onori delle cronache Clemente Mastella. Sindaco di Benevento, un passato in Parlamento e da Ministro – L'articolo proviene da Leggilo.org.

