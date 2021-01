M5s inizia a dividersi tra chi vuole riallacciare il dialogo con Renzi e chi no (Di sabato 16 gennaio 2021) Ribolle il Movimento, c’è chi vuole riaprire un dialogo con Matteo Renzi e chi invece chiude ogni porta. Di certo il premier Giuseppe Conte sta scrivendo il discorso che pronuncerà lunedì alla Camera e martedì al Senato, ed è deciso ad andare fino in fondo, fino alla conta, per vedere se verrà fuori la pattuglia dei ’Costruttori’, così il premier preferisce chiamarli, in suo soccorso. Nei 5Stelle chi ha gestito la trattativa con i ’responsabili’, con coloro cioè dovrebbero salvare il governo Conte II dopo l’abbandono di Italia Viva, ora è finito sotto accusa. Si guarda il pallottoliere ma i calcoli non tornano: “Non ce la facciamo, non abbiamo i numeri e non possiamo governare con i transfughi”. Nel mirino finiscono il sottosegretario Riccardo Fraccaro e il capo delegazione Alfonso Bonafede che in un filo diretto con il premier Conte ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Ribolle il Movimento, c’è chiriaprire uncon Matteoe chi invece chiude ogni porta. Di certo il premier Giuseppe Conte sta scrivendo il discorso che pronuncerà lunedì alla Camera e martedì al Senato, ed è deciso ad andare fino in fondo, fino alla conta, per vedere se verrà fuori la pattuglia dei ’Costruttori’, così il premier preferisce chiamarli, in suo soccorso. Nei 5Stelle chi ha gestito la trattativa con i ’responsabili’, con coloro cioè dovrebbero salvare il governo Conte II dopo l’abbandono di Italia Viva, ora è finito sotto accusa. Si guarda il pallottoliere ma i calcoli non tornano: “Non ce la facciamo, non abbiamo i numeri e non possiamo governare con i transfughi”. Nel mirino finiscono il sottosegretario Riccardo Fraccaro e il capo delegazione Alfonso Bonafede che in un filo diretto con il premier Conte ...

Ma tra i pentastellati prende forma l'idea di un Conte ter, pressing sul premier per sedersi al tavolo con Italia Viva e rivedere l'intera squadra: "Chi ha lavorato male deve andar via dall'esecutivo" ...

