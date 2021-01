LIVE Prada Cup in DIRETTA | si parte! Luna Rossa sfida American Magic per riscattarsi

infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida American Magic, Ineos per l'allungo - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa sfida American Magic Ineos per l’allungo - #Prada #DIRETTA: #Rossa #sfida - infoitsport : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa fa ricorso, Ineos irregolare! Il verdetto della giuria e cosa cambia - infoitsport : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa cede a Ineos. Bruni: 'Perso in partenza'. Classifica e pagelle - zazoomblog : LIVE Prada Cup 2021 in DIRETTA: Luna Rossa cede a Ineos. Bruni: “Perso in partenza”. Classifica e pagelle - #Prada… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Prada

Follow all the live action from day two of the Prada Cup with AUT's Sailing Professor Mark Orams and follow live commentary with PJ Montgomery below: ...The British syndicate came out yesterday on Day 1, putting a strangle hold on the Prada Cup and shocking the sailing world. Ben Ainslie and crew dominated their competitors and took home two easy wins ...