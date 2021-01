Il post gara di Bologna-Hellas Verona (Di sabato 16 gennaio 2021) Siniša Mihajlovi? e Ivan Juri? hanno parlato nel post gara di Bologna-Hellas Verona, match vinto dai padroni di casa grazie ad una rete di Orsolini nel primo tempo. Cosa ha detto Mihajlovi?? Intervenuto ai microfoni nel dopo gara, il tecnico dei rossoblù è sembrato molto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori: “Sapevamo che sarebbe stato difficile ma, come ho detto anche ieri, potevamo forse avere difficoltà un po’ nei risultati ma non nelle prestazioni. Quando è così dobbiamo mantenere le prestazioni che abbiamo sempre fatto sapendo che dovevamo fare qualcosa di più. Non dovevamo accontentarci delle prestazioni ma avere quell’umiltà di confrontarsi con sé stessi e con i compagni per vedere cosa fare di più”. Ha poi sfiorato l’argomento calciomercato, ma ha comunque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Siniša Mihajlovi? e Ivan Juri? hanno parlato neldi, match vinto dai padroni di casa grazie ad una rete di Orsolini nel primo tempo. Cosa ha detto Mihajlovi?? Intervenuto ai microfoni nel dopo, il tecnico dei rossoblù è sembrato molto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori: “Sapevamo che sarebbe stato difficile ma, come ho detto anche ieri, potevamo forse avere difficoltà un po’ nei risultati ma non nelle prestazioni. Quando è così dobbiamo mantenere le prestazioni che abbiamo sempre fatto sapendo che dovevamo fare qualcosa di più. Non dovevamo accontentarci delle prestazioni ma avere quell’umiltà di confrontarsi con sé stessi e con i compagni per vedere cosa fare di più”. Ha poi sfiorato l’argomento calciomercato, ma ha comunque ...

JuventusTV : Le sensazioni dei bianconeri nel post partita di #JuveSassuolo ?? ?? Mister @Pirlo_official ??… - PianetaLecce : #Gabriel nel post gara - MoliPietro : Il post gara di Bologna-Hellas Verona - sportface2016 : #BolognaVerona 1-0 | Le parole di Roberto #Soriano nel post gara - NMinciarelli : RT @gizzo97: La cosa peggiore di Fonseca di ieri non è stato averla preparata male, ma non aver fatto nulla per l'ennesima volta per raddri… -