“Godzilla vs Kong” | uscita anticipata in contemporanea nelle sale e su HBO Max

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Sebbene quasi tutti i film siano stati rimandati a causa della pandemia, la Warner Bros. ha deciso di andare controcorrente e ha annunciato che l’atteso scontro tra titanivs., quarto capitolo del MonsterVerse di Legendary Entertainment diretto da Adam Wingard, uscirà con due mesi d’anticipo. I leggendari mostri si affronteranno il 26 marzo, anziché il 21 maggio,e sul servizio streaming HBO Max. Già giorni fa era emerso che le trattative fra la Warner e la Legendary erano a buon punto e in vista di un accordo capace di fornire l’esclusività della release cinematografica non tanto avs, quanto a Dune di Denis Villeneuve, si sarebbe potuto creare un precedente per altri filmmaker, in primis Lana Wachowski, col suo regista di Matrix 4. Due ...