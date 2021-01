Gigante femminile Kranjska Gora 17 gennaio 2021: start list, pettorali di partenza e italiane in gara (Di sabato 16 gennaio 2021) La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara nel Gigante femminile di Kransjka Gora, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Otto atlete azzurre in gara, pronte a far bene e sorprendere gli appassionati italiano. Tra le protagoniste del gruppo italiano spiccano Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Di seguito la start list dello slalom Gigante femminile sloveno. LA start list 1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI5 297601 BRIGNONE Federica ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) La, idie leinneldi Kransjkavalevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Otto atlete azzurre in, pronte a far bene e sorprendere gli appassionati italiano. Tra le protagoniste del gruppo italiano spiccano Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Di seguito ladello slalomsloveno. LA1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic2 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 4 516284 GISIN Michelle 1993 SUI5 297601 BRIGNONE Federica ...

zazoomblog : Gigante femminile Kranjska Gora 17 gennaio 2021: start list pettorali di partenza e italiane in gara - #Gigante… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Marta riparte dal 2 per... il poker: la startlist del secondo gigante di Kranjska Gora aperto da Shiffrin #FISAlpine #Alpin… - neveitalia : Marta riparte dal 2 per... il poker: la startlist del secondo gigante di Kranjska Gora aperto da Shiffrin… - Wally_84 : RT @SkySport: CdM Sci, Gigante Kranjska Gora: vince Marta Bassino davanti a Worley e Gisin - Fprime86 : RT @SkySport: CdM Sci, Gigante Kranjska Gora: vince Marta Bassino davanti a Worley e Gisin -