D&D | aggiornamenti sulla serie live-action

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il franchiste di D&D, il popolare Gioco di Ruolo, è in continua espansione. Sono passate poche settimane dall’annuncio di Brian Goldner, CEO della Hasbro (proprietaria della Wizards of the Coast) riguardo la possibilità di unain. Le ultimissime news ci informano della recente assunzione e coinvolgimento nel progetto di Derek Kolstad, creatore e scrittore del franchise di John Wick e del film in uscita Nessuno. Questo dettaglio ci permette di presumere che lasarà decisamentee incentrata sui combattimenti? Ultimamente Kolstad ha preso parte come sceneggiatore in The Falcon and the Winter Soldier e sta scrivendo la sceneggiatura per un film basatodi videogiochi Just Cause. Ancora non si conosce ufficialmente l’arco ...