Anziani legati e rapinati in casa | banditi in fuga con poche centinaia di euro

Tirrenia (Pisa), 16 gennaio 2021 - Rapina in casa nel tardo pomeriggio a Tirrenia, vittima una coppia di anziani, 80 anni lui, 79 la moglie, titolari di uno stabilimento balneare. Percosso e ferito a ...

L'uomo, un 80enne titolare di uno stabilimento balneare di Tirrenia, è stato anche picchiato. Indaga la polizia ...

Coppia di anziani legata e rapinata in casa, 80enne ferito

Tirrenia, ad agire sarebbero stati tre o quattro banditi. L'uomo è stato malmenato, la donna si è liberata e ha dato l'allarme. Sono i titolari di uno stabilimento balneare ...

Tirrenia, ad agire sarebbero stati tre o quattro banditi. L'uomo è stato malmenato, la donna si è liberata e ha dato l'allarme. Sono i titolari di uno stabilimento balneare ...