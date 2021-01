Almeno cinque anziani rimasti uccisi nella Rsa Villa dei Diamanti a Lanuvio (Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia in provincia di Roma dove Almeno cinque anziani sono rimasti uccisi nella Rsa in cui erano ricoverati. È successo a Villa dei Diamanti, in via Montegiove nuovo, nelle campagne di Lanuvio. La struttura era adibita anche a centro Covid e ospitava 10 anziani. Per cinque di loro è già stato accertato il decesso, gli altri sono in condizioni molto gravi. A lanciare l’allarme sabato mattina è stato un addetto che all’arrivo nella struttura ha trovato privi di sensi i dieci anziani ospiti e i due operatori che li assistevano. Dalle prime verifiche cinque ospiti sarebbero deceduti mentre gli altri sarebbero in condizioni gravissime. Da chiarire ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia in provincia di Roma dovesonoRsa in cui erano ricoverati. È successo adei, in via Montegiove nuovo, nelle campagne di. La struttura era adibita anche a centro Covid e ospitava 10. Perdi loro è già stato accertato il decesso, gli altri sono in condizioni molto gravi. A lanciare l’allarme sabato mattina è stato un addetto che all’arrivostruttura ha trovato privi di sensi i dieciospiti e i due operatori che li assistevano. Dalle prime verificheospiti sarebbero deceduti mentre gli altri sarebbero in condizioni gravissime. Da chiarire ...

