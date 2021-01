Alessandra Amoroso e Emma Marrone scelgono Amici per “Pezzo di cuore” (Di sabato 16 gennaio 2021) Le due artiste cantano ad Amici per la prima volta il nuovo brano “Pezzo di cuore” “Il nostro Pezzo di cuore qui dove tutto per entrambe è cominciato! A tra poco”, con queste poche parole condivise su tutti i suoi profili social, Alessandra Amoroso ha comunicato alla sua community che oggi insieme ad Emma Marrone sarà presente nel pomeridiano di Amici per presentare “Pezzo di cuore”, il singolo che le vede per la prima volta mescolare le loro voci in un progetto inedito. “Pezzo di cuore” è stata rilasciata lo scorso 15 gennaio 2021 su tutti i digital store e ha riscosso un immediato successo sia tra i fan delle due cantanti sia nell’ambiente ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Le due artiste cantano adper la prima volta il nuovo brano “di” “Il nostrodiqui dove tutto per entrambe è cominciato! A tra poco”, con queste poche parole condivise su tutti i suoi profili social,ha comunicato alla sua community che oggi insieme adsarà presente nel pomeridiano diper presentare “di”, il singolo che le vede per la prima volta mescolare le loro voci in un progetto inedito. “di” è stata rilasciata lo scorso 15 gennaio 2021 su tutti i digital store e ha riscosso un immediato successo sia tra i fan delle due cantanti sia nell’ambiente ...

AmiciUfficiale : Per la prima volta insieme sul palco di Amici Emma e Alessandra Amoroso con il loro nuovo singolo 'Pezzo di cuore'!… - WittyTV : Che emozioneee Emma e Alessandra Amoroso insieme sul palco di #Amici20 con la loro bellissima 'Pezzo di cuore'! St… - AmiciUfficiale : Wooow DOMANI ospiti dell'ottava puntata di #Amici20: Emma e Alessandra Amoroso! ?? Non vediamo l'ora di cantare insi… - teresaagasucci : RT @AmiciUfficiale: Per la prima volta insieme sul palco di Amici Emma e Alessandra Amoroso con il loro nuovo singolo 'Pezzo di cuore'! Bri… - MarcheGIORGIA : RT @WittyTV: Che emozioneee Emma e Alessandra Amoroso insieme sul palco di #Amici20 con la loro bellissima 'Pezzo di cuore'! State guardan… -