Adriana Volpe ha denunciato Giancarlo Magalli

Leggi su biccy

(Di sabato 16 gennaio 2021) per diffamazione, passando così dalle frecciatine via social e via tv, ai fatti. A parlare è stata proprio la conduttrice di Ogni Mattina fra le pagine del Corriere della Sera. “Lavorare conè stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia”., Ogni Mattina non chiude ma cambia formulaè stata confermata al timone di Ogni Mattina anche per questo 2021. “La mia vita è cambiata con il Grande ...