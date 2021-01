Von der Leyen, nessun ritardo su dosi Pfizer. Ue favorevole a certificato di vaccinazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) La notizia secondo cui c'è un ritardo nella produzione dei vaccini anti Covid da parte della società farmaceutica americana Pfizer, che potrebbe rallentare la consegna delle dosi per le vaccinazioni in corso nell'Ue, ha messo in allarme la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Da Lisbona, dove si trovava per un incontro con il governo portoghese, che ha iniziato dal primo gennaio il suo semestre di presidenza di turno del Consiglio Ue, Von der Leyen, ha immediatamente telefonato al Ceo di Pfizer, Albert Bourla, per avere chiarimenti e rassicurazioni."Oggi, non appena ho avuto la notizia, ho parlato con il Ceo di Pfizer, che mi ha assicurato che tutte le dosi del vaccino concordate per la consegna all'Ue nel primo trimestre saranno ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 gennaio 2021) La notizia secondo cui c'è unnella produzione dei vaccini anti Covid da parte della società farmaceutica americana, che potrebbe rallentare la consegna delleper le vaccinazioni in corso nell'Ue, ha messo in allarme la presidente della Commissione europea, Ursula von der. Da Lisbona, dove si trovava per un incontro con il governo portoghese, che ha iniziato dal primo gennaio il suo semestre di presidenza di turno del Consiglio Ue, Von der, ha immediatamente telefonato al Ceo di, Albert Bourla, per avere chiarimenti e rassicurazioni."Oggi, non appena ho avuto la notizia, ho parlato con il Ceo di, che mi ha assicurato che tutte ledel vaccino concordate per la consegna all'Ue nel primo trimestre saranno ...

