Vicenda Multiservizi Marino | Palozzi | ‘Prosciolto dall’accusa di peculato | è stata confermata la correttezza delle mie azioni’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Nella giornata di ieri, la Procura della Repubblica di Velletri, condividendo pienamente la tesi della mia difesa, ha provveduto al proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., in relazione alla contestazione diin merito alladel presunto utilizzo improprio di un mezzo delladei Castelli di. Sono molto soddisfatto per questo pronunciamento che riconosce e testimonia la totale liceità e la totalemie azioni. In questi cinque anni dilegale, come sempre i soliti giustizialisti hanno riempito giornali e social network di commenti beceri e falsi, e per l’ennesima volta sono stati silenziati da un pronunciamento inequivocabile, come del resto era già accaduto per laCotral, anche lì assolto ...