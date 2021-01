Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno in primo piano Lombardia Sicilia e provincia autonoma di Bolzano vanno in zona rossa 9 regioni passano in aria arancioni Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Piemonte Puglia Umbria e Valle d’Aosta persone in aria arancione e Calabria Emiliagna e Veneto e regioni virtuose restano in giallo Campania Sardegna Basilicata Toscana Trento e Molise lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto speranza firmerà nelle prossime ore che andrà in vigore a partire da domenica Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus divieto di spostarsi in tre giorni fino al 15 febbraio coprifuoco dalle 22 divieto di asporto dalle 18 i ragazzi delle scuole superiori delle regioni gialle arancioni torneranno a ...