Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 12:10 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio colloquio del presidente del consiglio Giuseppe Conte ieri pomeriggio con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale su proposta di Conte vengono Accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle politiche agricole alimentari forestali il relativo interima È stato assunto dal Presidente del Consiglio Elena Bonetti della carica di ministro senza portafoglio e di Ivan Scalfarotto contro Trump dice ha spaccato l’America ancora di più le violenze non sono finite un’intervista lo scrittore e saggista indiano una Rizzato britannico Salman rushdie vincitore del Booker prize on my Shoulder maestro del realismo magico e autori dei ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio colloquio del presidente del consiglio Giuseppe Conte ieri pomeriggio con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale su proposta di Conte vengono Accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle politiche agricole alimentari forestali il relativo interima È stato assunto dal Presidente del Consiglio Elena Bonetti della carica di ministro senza portafoglio e di Ivan Scalfarotto contro Trump dice ha spaccato l’America ancora di più le violenze non sono finite un’intervista lo scrittore e saggista indiano una Rizzato britannico Salman rushdie vincitore del Booker prize on my Shoulder maestro del realismo magico e autori dei ...

fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - fanpage : #crisidigoverno, anche Alessandro di Battista punta il dito contro Renzi - corgiallorosso : Lazio-Roma, Smalling non al 100% ma Fonseca lo convoca. Ok Pedro - corgiallorosso : Smalling non al 100% ma Fonseca lo convoca -