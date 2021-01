Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesca Galici Berlusconi è tornato a casa in Costa Azzurra dopo un breve ricovero nel Principato di Monaco Allarme rientrato per Silvio Berlusconi, che questa mattina è stato dimesso dall'ospedale cardiotoracico del Principato di Monaco dove ieri è stato ricoverato per problemi cardiaci. A renderlo noto è stato il suo portavoce. Il leader di Forza Italia potrà far ritorno nell'abitazione di sua figlia Marina in Costa Azzurra, dove l'ex premier sta momentaneamente abitando. Il Cav ha lasciato l'ospedale a bordo di un'elegante vettura nera con targa italiana attorno alle 11.45 di questa mattina. nodo 1916610 "Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesca Galiciè tornato a casa in Costa Azzurra dopo un breve ricovero nel Principato di Monaco Allarme rientrato per, che questa mattina è statocardiotoracico del Principato di Monaco dove ieri è stato ricoverato per problemi cardiaci. A renderlo noto è stato il suo portavoce. Il leader di Forza Italia potrà far ritorno nell'abitazione di sua figlia Marina in Costa Azzurra, dove l'ex premier sta momentaneamente abitando. Il Cav ha lasciato l'a bordo di un'elegante vettura nera con targa italiana attorno alle 11.45 di questa mattina. nodo 1916610 "Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - petergomezblog : Silvio #Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco. #Zangrillo: “Problema cardiaco, ho imposto il r… - Antonio_Tajani : Il Presidente @berlusconi sta bene. Si trova a #Monaco per sostenere alcuni esami di controllo. L'ho appena sentito… - artnewsit : #SilvioBerlusconi è stato dimesso dall’#ospedale di #Monaco - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Silvio #Berlusconi rassicura sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero in un reparto di cardiologia a #Monaco. 'Si… -