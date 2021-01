Sandman | Gwendoline Christie | ex star di Game of Thrones | tra i protagonisti della serie

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L'attricesembra farà parte del cast di, laNetflix che porterà sugli schermi la storia scritta da Neil Gaiman., l'attesaNetflix tratta dall'opera di Neil Gaiman, sembra avrà tra i suoianche, conosciuta dal pubblico televisivo per il ruolo di Brienne inof. L'attrice ha recentemente collaborato con lo scrittore in occasione di un adattamento radiofonico del suo romanzo The Sleeper and the Spindle. The, adattamento del famoso fumetto di Neil Gaiman, è attualmente nella fase delle riprese, iniziate a ottobre nel Regno Unito, ma la segretezza che circonda il progetto è davvero alta. Il ...