Milano | donna di 90 anni strangolata dal marito

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Una donna di novant'anni è stata strangolata dal marito, di 88 anni, a Sesto San Giovanni, Comune alle porte di Milano. La donna era affetta da Alzheimer. Secondo i carabinieri, il movente del gesto sarebbe riconducibile a una lite scaturita fra i due per motivi riguardanti la malattia della moglie. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso della donna.

Milano choc, strangola e uccide la moglie di 90 anni affetta da alzheimer poi chiama la figlia

Dramma a Milano. Ha strangolato la moglie novantenne nella loro abitazione e poi ha chiamato la figlia che a sua volta ha dato l'allarme al 118.

