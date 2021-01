L’operazione della Guardia di finanza: fatture false per 40 milioni, 4 in arresto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Custodia cautelare per quattro persone, tre in carcere e una ai domiciliari, ritenute responsabili di un sodalizio criminale accusato di aver commesso reati tributari, fallimentari, riciclaggio, usura ed estorsione. Il provvedimento, emesso da Federica Gaudino, Gip del Tribunale di Bergamo, dispone anche il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 27 milioni di euro e il divieto di esercitare imprese o ricoprirne uffici direttivi per un quinto indagato. L’ordinanza è stata eseguita, contestualmente a 19 perquisizioni locali e personali. Sono 50 i finanzieri che hanno operato nelle abitazioni degli indagati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Vicenza, Verona. Le misure cautelari giungono all’epilogo di un’articolata indagine, coordinata da Antonio Pansa, sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo e condotta dalla Tenenza ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Custodia cautelare per quattro persone, tre in carcere e una ai domiciliari, ritenute responsabili di un sodalizio criminale accusato di aver commesso reati tributari, fallimentari, riciclaggio, usura ed estorsione. Il provvedimento, emesso da Federica Gaudino, Gip del Tribunale di Bergamo, dispone anche il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 27di euro e il divieto di esercitare imprese o ricoprirne uffici direttivi per un quinto indagato. L’ordinanza è stata eseguita, contestualmente a 19 perquisizioni locali e personali. Sono 50 i finanzieri che hanno operato nelle abitazioni degli indagati nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Vicenza, Verona. Le misure cautelari giungono all’epilogo di un’articolata indagine, coordinata da Antonio Pansa, sostituto procuratoreRepubblica di Bergamo e condotta dalla Tenenza ...

