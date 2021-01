Lontano da casa: anche Rai1 racconta «SanPa» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lontano da casa anche Rai1 racconta «SanPa». Non con i retroscena e le discusse rivelazioni della docu-serie Netflix, ma attraverso le voci di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con la tossicodipendenza e che hanno intrapreso un percorso di recupero nella comunità fondata da Vincenzo Muccioli. Nel documentario “Lontano da casa“, realizzato da Maria Tilli e in onda in seconda serata a Speciale Tg1 domenica 17 gennaio, verranno presentate le loro storie e il loro cammino di rinascita. Prodotto da Bielle Re con Rai Cinema, il documento racconta senza filtri il tema della tossicodipendenza nelle generazioni più giovani, problema che l’emergenza sanitaria rischia purtroppo di far passare in secondo piano ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 gennaio 2021)da». Non con i retroscena e le discusse rivelazioni della docu-serie Netflix, ma attraverso le voci di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con la tossicodipendenza e che hanno intrapreso un percorso di recupero nella comunità fondata da Vincenzo Muccioli. Nel documentario “da“, realizzato da Maria Tilli e in onda in seconda serata a Speciale Tg1 domenica 17 gennaio, verranno presentate le loro storie e il loro cammino di rinascita. Prodotto da Bielle Re con Rai Cinema, il documentosenza filtri il tema della tossicodipendenza nelle generazioni più giovani, problema che l’emergenza sanitaria rischia purtroppo di far passare in secondo piano ...

Ultime Notizie dalla rete : Lontano casa Lontano da casa, su Rai1 il 17 gennaio Spettacoli News Lontano da casa, su Rai1 il 17 gennaio

Il documentario Lontano da casa, una produzione Bielle Re con Rai Cinema, racconta la storia di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con la tossicodipendenza. Vengono d ...

Il documentario Lontano da casa, una produzione Bielle Re con Rai Cinema, racconta la storia di ragazzi e ragazze che hanno avuto e ancora hanno esperienze tragiche con la tossicodipendenza. Vengono d ...