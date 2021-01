«Lombardia verso zona rossa» L’Iss conferma | Rt oltre 1 | 25

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente Attilio Fontana: «Ho parlato con Speranza, è una punizione che la regione non si merita. Mi ha detto che farà fare ancora dei controlli». Bergamo chiede una deroga

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia verso

Quasi tutta Italia, da domani, sarà in zona arancione col il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, e con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le le prime zone rosse ...Nel giorno in cui dovranno essere stabilite la classificazione delle regione secondo i parametri fissati dal Governo il Presidente lombardo lancia un appello al ministro affinché la regione non sia cl ...