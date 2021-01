Lidia: «Abbiamo solo la necessità di essere ascoltati» (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se all’incirca un anno fa qualcuno avesse inserito in un discorso termini come DAD, lockdown oppure curva epidemiologica, certamente avremmo sgranato gli occhi e ci saremmo chiesti di che cosa si stesse parlando. Da qualche mese a questa parte, però, tutte queste parole sono entrate a far parte del nostro linguaggio comune, a causa della tremenda pandemia che ci sta tuttora colpendo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 gennaio 2021) Se all’incirca un anno fa qualcuno avesse inserito in un discorso termini come DAD, lockdown oppure curva epidemiologica, certamente avremmo sgranato gli occhi e ci saremmo chiesti di che cosa si stesse parlando. Da qualche mese a questa parte, però, tutte queste parole sono entrate a far parte del nostro linguaggio comune, a causa della tremenda pandemia che ci sta tuttora colpendo.

RIGA_IT : @Lidia_Undiemi Nel 1940 Churchill sostituì Chamberlain, noi non abbiamo né l'uno né l'altro. - Lidia__mia : @Marghe58277301 Sono sicura che loro vogliono saperci felici! Vogliono che conserviamo di loro un ricordo luminoso;… - Lidia__mia : RT @ANNA62348499: #QuandoParliamo... Il problema è che non parliamo più... Scriviamo. Abbiamo perso il gusto di ascoltarci davvero. Di cerc… - Marghe58277301 : @Lidia__mia Si, cara? Siamo nate quasi lo stesso giorno, siamo del Toro tutte e due e abbiamo tante senzazioni e se… - DavideTheGr8 : @Lidia_Undiemi E’ un pazzo megalomane incapace di intendere e di volere. Solo in Italia abbiamo gente così -

Ultime Notizie dalla rete : Lidia Abbiamo Scritta antisemita a Mondovì: «Richiesta di archiviazione, non ci sono altre strade» Provincia Granda Lidia: «Abbiamo solo la necessità di essere ascoltati»

«Questa surreale situazione ci ha fatti crescere, ci ha permesso di sviluppare una maggior introspezione e ci ha aiutati a conoscerci» ...

Fossato piange Lidia Lambrini Titolare dell’Osteria del Borgo

La storica ristoratrice si è spenta all’ospedale di Prato a 85 anni. Era una dei 15 residenti stabili. Il ricordo commosso della figlia ...

«Questa surreale situazione ci ha fatti crescere, ci ha permesso di sviluppare una maggior introspezione e ci ha aiutati a conoscerci» ...La storica ristoratrice si è spenta all’ospedale di Prato a 85 anni. Era una dei 15 residenti stabili. Il ricordo commosso della figlia ...