Lazio-Roma stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Lazio e Roma si affrontano nell’anticipo di venerdì valevole per la diciottesima giornata di Serie A 2020/2021. E’ tempo di derby della Capitale all’Olimpico. I biancocelesti sono reduci da due vittorie consecutive contro Fiorentina e Parma: per la banda di Inzaghi quella di questa sera è la prova del nove per provare un rilancio verso le zone alte, dato che in caso di vittoria i giallorossi sarebbero a -3. Poi c’è la Roma, ancora alla ricerca del primo acuto in un big match in seguito al pareggio ottenuto contro l’Inter: gli uomini di Fonseca non vogliono perdere terreno dalle due milanesi e vogliono allungare sui biancocelesti. Venerdì 15 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Serie A e in ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021)si affrontano nell’anticipo di venerdì valevole per la diciottesima giornata di. E’ tempo di derby della Capitale all’Olimpico. I biancocelesti sono reduci da due vittorie consecutive contro Fiorentina e Parma: per la banda di Inzaghi quella di questa sera è la prova del nove per provare un rilancio verso le zone alte, dato che in caso di vittoria i giallorossi sarebbero a -3. Poi c’è la, ancora alla ricerca del primo acuto in un big match in seguito al pareggio ottenuto contro l’Inter: gli uomini di Fonseca non vogliono perdere terreno dalle due milanesi e vogliono allungare sui biancocelesti. Venerdì 15 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky SportA e in ...

