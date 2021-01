Il GF Vip si allunga ancora e non finirà l’8 febbraio | la reazione shock di Tommaso Zorzi

Leggi su sologossip

(Di venerdì 15 gennaio 2021) , cha ha compreso quello che sta per accadere. Un’edizione infinita, quella del GF Vip attualmente in onda! Come tutti sappiamo, inizialmente, la finale del reality show era prevista per i primi di dicembre. Tutto è cambiato quando gli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.