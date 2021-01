Grande Fratello Vip, rivolta web: “No al prolungamento”, aperta petizione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli utenti su Twitter si ribellano contro la decisione del reality show condotto da Signorini di prolungare ancora questa quinta edizione, convinti che ormai i concorrenti stiano mostrando segni di cedimento psicologico L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli utenti su Twitter si ribellano contro la decisione del reality show condotto da Signorini di prolungare ancora questa quinta edizione, convinti che ormai i concorrenti stiano mostrando segni di cedimento psicologico L'articolo proviene da Gossip e Tv.

borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - ciropellegrino : La #crisidigoverno voluta da #Renzi è degna degli autori del Grande Fratello vip. E il riferimento non è casuale.… - matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - Malvy34087444 : RT @anna57207113: Ma tu per me sei il compagno del grande fratello ?? #tzvip - cia0bell : RT @Giorgia78044059: NON SUCCEDE MA, SE PRENDONO LA PORTA ROSSA INSIEME STASERA SCRIVONO LA STORIA DEL GRANDE FRATELLO LE REGOLE NON LE FA… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, "io sarei perfetta": siluro contro Antonella Elia, chi vuole farle il posto (e lo confessa a Signorini) Liberoquotidiano.it Karina Cascella, l’interesse per il GF Vip e le frecciatine agli opinionisti

Dopo il rifiuto alla partecipazione a "L'isola dei famosi", Karina Cascella apre uno spiraglio di probabilità alla partecipazione al "Grande Fratello Vip" e lancia qualche frecciatina agli opinionisti ...

Grande Fratello Vip, rivolta web: “No al prolungamento”, aperta petizione

Gli utenti su Twitter si ribellano contro la decisione del reality show condotto da Signorini di prolungare ancora questa quinta edizione, convinti che ormai i concorrenti stiano mostrando segni di ce ...

Dopo il rifiuto alla partecipazione a "L'isola dei famosi", Karina Cascella apre uno spiraglio di probabilità alla partecipazione al "Grande Fratello Vip" e lancia qualche frecciatina agli opinionisti ...Gli utenti su Twitter si ribellano contro la decisione del reality show condotto da Signorini di prolungare ancora questa quinta edizione, convinti che ormai i concorrenti stiano mostrando segni di ce ...