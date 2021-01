**Governo: chi teme e chi spera, ‘spauracchio’ Conte ter agita M5S** (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Uno spauracchio agita il M5S. Ovvero l’ipotesi di un Conte ter, che sembra prendere quota in queste ore. Addirittura facendo spazio all’ipotesi di una salita al Colle del premier Giuseppe Conte già lunedì, subito dopo le comunicazioni alla Camera, per dimettersi e ottenere un nuovo incarico. Dando vita a un nuovo governo, abbandonando l’idea di un Conte bis la cui sopravvivenza consentirebbe di rimpiazzare le sole caselle rimaste vacanti dopo l’uscita di scena di Iv, ovvero due ministeri e un sottosegretariato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Uno spauracchioil M5S. Ovvero l’ipotesi di unter, che sembra prendere quota in queste ore. Addirittura facendo spazio all’ipotesi di una salita al Colle del premier Giuseppegià lunedì, subito dopo le comunicazioni alla Camera, per dimettersi e ottenere un nuovo incarico. Dando vita a un nuovo governo, abbandonando l’idea di unbis la cui sopravvivenza consentirebbe di rimpiazzare le sole caselle rimaste vacanti dopo l’uscita di scena di Iv, ovvero due ministeri e un sottosegretariato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

