Genoa, Strootman: "Una sfida importante ma voglio ripagare la fiducia del club" Il Genoa deve dare una sterzata al proprio campionato e per questo la scelta della dirigenza di rinforzare il centrocampo con l'ex Roma Kevin Strootman. Il neo rossoblù si è presentato confessando anche quali sono i suoi obiettivi: "Sono qui per dimostrare che sono ancora un giocatore di calcio anche se mi manca il ritmo partita avendo giocato poco. Io do tutto per il club dove gioco e anche a Roma sono molto amato dai tifosi. Adesso sono qui e voglio dare una mano al Genoa. Volevo tornare in Italia e sono felice di essere arrivato visto che conosco il calcio italiano e voglio dimostrare che sono ancora un calciatore che può dare molto alla sua squadra. So che mi aspetta una sfida importante ma il Genoa merita più di quanto dice oggi ..."

