Felipe Melo attacca Chiellini: «Non ha etica, i suoi compagni devono avere paura»

Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus e Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha puntato il dito contro Giorgio Chiellini; non usando mezze misure.

«Chiellini? Non riesce ad avere continuità nelle partite perché si fa male sempre. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì. I suoi compagni, in Nazionale e nel club, devono avere paura di lui perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui (Balotelli, ndr), magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi. In Brasile noi la chiamiamo mancanza di etica»

